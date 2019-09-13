ООН вимагає від Росії не виселяти з собору вірян ПЦУ у Криму
|08:10 23.09.2019
|Крым
Комітет ООН з прав людини знову зажадав від російської влади припинити переслідування релігійної громади Православної церкви України в окупованому Криму.
Про це повідомляє Кримська правозахисна група в Facebook, передає Укрінформ.
"Комітет ООН з прав людини знову вимагає від Російської Федерації утриматися від виселення релігійної громади Православної церкви України з кафедрального собору Святих Рівноапостольних князя Володимира і княгині Ольги в Сімферополі", - йдеться у повідомленні правозахисної організації.
Як наголошують експерти КПГ, в той час як на сесії ОБСЄ з людського виміру у Варшаві представники Росії розповідають, що в Криму все добре, у Сімферополі триває захоплення останнього храму вірян ПЦУ.
"Відкрито виконавче провадження і надано термін - до 23 вересня 2019 року звільнити приміщення. Далі можуть початися примусові дії", - наголосили в Кримській правозахисній групі.
У лютому 2019 року окупаційна влада в Криму вимагала звільнити будівлю Кафедрального собору Святих Рівноапостольних Володимира і Ольги у Сімферополі, де проводилися богослужіння громади Кримської єпархії УПЦ КП, яка перейшла до Православної церкви України (ПЦУ).
Підконтрольний Росії Арбітражний суд Криму 28 червня зобов'язав передати в користування російського «Мінмайна Криму» приміщення собору.
Архієпископ Кримської єпархії Православної церкви України Климент заявив, що оскаржить це рішення. В середині червня в будівлі храму без погодження з Кримською єпархією почалися будівельні роботи, ініційовані «Мінмайна Криму».
19 вересня представник ПЦУ архієпископ Євстратій Зоря під час наради ОБСЄ у Варшаві закликав міжнародну спільноту вплинути на Росію, яка чинить тиск на Кримську єпархію ПЦУ.
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