Українські організації та профспілки закликали ОБСЄ негайно запровадити механізми моніторингу вод Азовського та Чорного морів у світлі порушень Росією норм міжнародного права.

Про це йдеться у зверненні до учасників щорічної наради ОБСЄ у Варшаві з людського виміру, яку підписали декілька українських організацій та профспілок, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Ми вимагаємо від ОБСЄ негайно встановити ефективний механізм моніторингу та звітування ситуації у водах Чорного та Азовського морів, які не перебувають під контролем України, включаючи Керченську протоку, структурами СММ ОБСЄ в Україні, що передбачає використання суден і дронів, передбачити для обслуговування цієї техніки відповідний кваліфікований персонал і відповідне обладнання”,- йдеться в заяві.

У ній також міститься вимога до Росії відмовитися від будь-яких провокативних дій проти українських портів, вантажів та рибацьких суден в районі конфлікту, демілітаризувати українські військові об’єкти, які були захоплені з 2014 року, та виконати вимоги міжнародного морського та гуманітарного права на окупованих територіях України і в прилеглій морській акваторії.

Заяву підписали, зокрема, Український морський союз, Українська незалежна морська профспілка, Благодійний фонд “морська дружба”, Профспілка працівників водного господарства України, Федерація морських профспілок України, Українська профспілка працівників транспорту та докерів.