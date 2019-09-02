Для Каспийской флотилии хотят создать современную инфраструктуру в Дагестане

21:30 20.09.2019   Дагестан республика

Для Каспийской флотилии, которую перебазируют из Астрахани в Дагестан, создается современная инфраструктура, заявил главком ВМФ РФ Николай Евменов.
       
"В настоящее время продолжаются активные работы по созданию и развитию инфраструктуры базирования флотилии, которая должна быть комплексной, современной и самодостаточной. Идет обустройство причального фронта, в том числе там возводится комплекс защитных гидротехнических сооружений - северный и южный оградительные молы с причалами", - сказал Евменов в пятницу, 20 сентября, в Махачкале при проведении первичного разбора участия Каспийской флотилии в стратегическом учении "Центр-2019", пишет Интерфакс.
       
"Кроме строительства самих молов будут проведены дноуглубительные работы во вновь образованной акватории, возведены причальные стенки, проведен монтаж комплекса инженерных сетей и сооружений в границах создаваемой военной гавани. В соответствии с установленными сроками продолжается строительство военного городка со всей необходимой для жизни людей инфраструктурой", - сообщил главком.
       
2 апреля 2018 года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о решении перевести Каспийскую флотилию из Астрахани в Каспийск (Дагестан).
       
Для флотилии обустраивают основной пункт базирования в Каспийске. Кроме того идет реконструкция пункта базирования бригады надводных кораблей в Махачкале.
       
Каспийская флотилия наряду с Черноморским флотом РФ - морская компонента Южного военного округа. Флотилия обеспечивает национально-государственные интересы России в регионе Каспийского моря: проводит антитеррористические мероприятия, занимается охраной торговли, защитой государственных интересов в зоне нефтяных месторождений.
       
В состав флотилии входят несколько бригад и дивизионов кораблей, части береговых войск. Флагман Каспийской флотилии - ракетный корабль "Татарстан".



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