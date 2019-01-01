Российские банки потеряли треть запасов валюты

21:20 20.09.2019   Россия

Российская банковская система впервые в 2019 году начала терять запасы валюты.

В августе, на фоне выхода иностранных инвесторов из рубля, банки были вынуждены расходовать собственные валютные резервы, накопленные на зарубежных счетах, пишет издание finanz.ru.

За месяц «подушка безопасности» российского валютного рынка - ликвидные активы банковской системы за рубежом - за сжалась на 35%, сообщает в пятницу в обзоре по сектору Райффайзенбанк. Чтобы покрыть отток валюты с рынка, банки вывели 5 млрд долларов с корсчетов у нерезидентов, а общие запасы свободной валюты сократили на 6,4 млрд долларов. На 1 сентября они составляли 12,1 млрд долларов - на такую сумму доступные банкам запасы ликвидных активов превышали обязательства перед клиентами по расчетным счетам.

«Скорее всего, валюта, выведенная со счетов банков-нерезидентов, конвертировалась в рубли, что сдержало его ослабление в августе», - отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

За месяц нерезиденты и «дочки» иностранных банков продали и конвертировали в валюту 221 миллиард рублей, подсчитал ЦБ РФ.

Рекордная с начала года распродажа сопровождалась массовой ликвидаций сделок кэрри-трейд на денежном рынке. Совокупная позиция зарубежных игроков на рынке валютных свопов сократилась практически до нуля, отмечал центробанк в «Обзоре финансовой стабильности»: инвесторы закрыли все позиции в рамках стратегии, при которой они дешево занимали в иностранной валюте и размещали средства на рублевом рынке, зарабатывая на разнице ставок.

По итогам месяца впервые с начала года нерезиденты стали чистыми продавцами российских гособлигаций - на 56 млрд рублей.

О том, что валюта была израсходована именно на поддержку рубля, говорит тот факт, что оттока по кредитно-депозитным операциям у банков в августе не было, отмечает Порывай: физлица вывели со счетов 1,1 млрд долларов, но зато юрлица принесли 1,7 млрд; еще 800 млн долларов млрд банки получили от погашения кредитов, 200 млн залил в систему Минфин.

Дефицита валюты в системе по-прежнему нет - у банков избыток долларов, который они размещают через операции своп с Казначейством РФ (на 1,5 млрд долларов). Впрочем, если запасы продолжат сокращаться с такой же скоростью, «негативный эффект может проявиться на курсе рубля (более выраженное ослабление, чем наблюдалось ранее в этом году) и/или стоимости валютной ликвидности», предупреждает эксперт.



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