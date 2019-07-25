На військовому аеродромі у Мелітополі затримали порушника

21:10 20.09.2019   Украина

На військовому аеродромі у Мелітополі минулого тижня сталась надзвичайна подія. 

На посту, що охоронявся озброєними військовослужбовцями, у напрямку складів озброєння помітили рух підозрілої особи, повідомляє sprotyv.info з посиланням на прес-центр Командування Повітряних Сил ЗСУ, 

Після оперативного затримання, чоловіка було доставлено до іншого спостережного поста для з’ясування обставин. Однак історія цим не завершилась. Затриманий, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, намагався вихопити зброю з рук патрульного – старшого солдата Андрія Власова.

«Той діяв за Статутом, усно попередив нападника, двічі здійснив попереджувальний постріл угору… Марно!», — йдеться в повідомленні. В такий ситуації військовому довелось застосувати приклад стрілецької зброї, аби вгамувати дебошира. При  цьому, як зазначили у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ, патрульний проявив гуманність, маючи усі підстави для застосування зброї на ураження. Порушника доставили у поліцію, триває слідство.

За словами заступника командира з морально-психологічного забезпечення майора Віталія Ларкіна, керівництво частини високо оцінило дії патрульного Андрія Власова. Найближчим часом військовослужбовця буде заохочено командуванням.



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