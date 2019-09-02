Новейший фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" и корвет проекта 20385 "Гремящий" вышли из Балтийска в море для проведения очередного этапа заводских ходовых испытаний.

Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщили в пресс-службе Балтийского флота, пишет FlotProm.

В морских полигонах Балтийского флота экипажи фрегата и корвета совместно с представителями промышленности проверят работоспособность корабельных систем жизнеобеспечения, радиотехническое и артиллерийское вооружение.

В пресс-службе уточнили, что для проверки вооружения и электроники планируется задействовать самолеты и вертолеты морской авиации Балтийского флота. Кроме того, программой испытаний предусмотрен комплекс артиллерийских стрельб по морскому щиту и воздушной мишени.

"Адмирал Касатонов" – первый серийный фрегат проекта 22350. Его заложили на "Северной верфи" 26 ноября 2009 года, спустили на воду 12 декабря 2014 года. Корабль вышел на испытания 21 декабря 2018 года и вернулся в первой декаде января 2019 года. Полное водоизмещение фрегатов проекта 22350 – 5400 тонн, длина – 135 метров, ширина – 16 метров. Корабль развивает скорость до 29 узлов. Автономность – 30 суток. Дальность плавания – 4500 миль. Экипаж – 170 человек и 20 морских пехотинцев. Главное ударное вооружение – комплекс крылатых ракет "Калибр-НК".

"Гремящий", головной корвет проекта 20385, заложили на "Северной верфи" в 2012 году, спустили на воду 30 июня 2017 года. В январе 2018 года стартовали швартовные испытания. Водоизмещение "Гремящего" – 2200 тонн, длина – 104 метра, ширина – 13 метров. Скорость – до 27 узлов, дальность плавания – 3500 морских миль. Экипаж – 99 человек. В состав вооружения входит универсальный корабельный стрелковый комплекс (УКСК) с возможностью применения всего семейства ракет "Калибр" и "Оникс", ЗРК "Редут", 100-мм артиллерийская установка А-190-01, два 30-мм зенитных арткомплекса АК-630М, а также противолодочный комплекс "Пакет".

Напомним, проект российских корветов 20385 типа «Стерегущий» был свернут из-за проблем с импортными комплектующими. Сообщалось, что по проекту будет построено лишь два корвета – «Гремящий» и «Проворный» – они достраивались с заменой импортных комплектующих на отечественные.