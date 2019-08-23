На маріупольському напрямку зафіксована велика колона бронетехніки РФ / Відео

21:00 20.09.2019   Россия

Танки, самохідні артилерійські установки, військові фургони та інша військова техніка РФ зафіксована в 15-25 км від кордону на маріупольському напрямку близько російського села Родионівка.

Відео в соцмережі опублікував полковник ЗСУ Анатолій Штефан з позивним «Штірліц», пише Центр журналістських розслідувань.

«Військові навчання, демонстрація сили, ротація або стягує війська до кордону? Останні дні в відкритих джерелах з’являються все частіше такі відео з різних напрямків прикордонних районів. Тому готовими потрібно бути постійно», – написав Штефан.

Увага, в ролику присутня ненормативна лексика:

На відео можна нарахувати 22 танки Т72Б3, 8 БМП-3, два тягачи МТЛБУ, три САУ 2С3 «Акація», 5 тентованих автомобілів, два кунги і бензовоз. 

Після першої реакції ЗМІ на відео полковник Штефан застеріг громадськість від паніки, зазначивши, що така кількість військової техніки систематично поступає з Росії на окуповані території Донбасу.



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