На маріупольському напрямку зафіксована велика колона бронетехніки РФ / Відео
|21:00 20.09.2019
|Россия
Танки, самохідні артилерійські установки, військові фургони та інша військова техніка РФ зафіксована в 15-25 км від кордону на маріупольському напрямку близько російського села Родионівка.
Відео в соцмережі опублікував полковник ЗСУ Анатолій Штефан з позивним «Штірліц», пише Центр журналістських розслідувань.
«Військові навчання, демонстрація сили, ротація або стягує війська до кордону? Останні дні в відкритих джерелах з’являються все частіше такі відео з різних напрямків прикордонних районів. Тому готовими потрібно бути постійно», – написав Штефан.
Увага, в ролику присутня ненормативна лексика:
На відео можна нарахувати 22 танки Т72Б3, 8 БМП-3, два тягачи МТЛБУ, три САУ 2С3 «Акація», 5 тентованих автомобілів, два кунги і бензовоз.
Після першої реакції ЗМІ на відео полковник Штефан застеріг громадськість від паніки, зазначивши, що така кількість військової техніки систематично поступає з Росії на окуповані території Донбасу.
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