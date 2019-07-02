ТІС і Поті з'єднає щотижневий фідерний сервіс Maersk

20:50 20.09.2019   Украина

Групу терміналів ТІС і грузинський порт Поті з'єднає щотижневий фідерний сервіс контейнерного перевізника Maersk.

Про це повідомив генеральний директор компанії ТІС Андрій Ставніцер, пише сайт Порти України.

«З жовтня Україна стане найважливішою точкою на карті Чорного моря, тому що через TІС почне ходити трансшипмент (...) Досі трансшипмент на Чорному морі забезпечувала тільки румунська Констанца. У жовтні другою точкою стане TІС. Фідер TІС ― Поті буде ходити щотижня. Це ― сервіс наших добрих партнерів Maersk, судновласник ― Emes, підрозділи турецької контейнерної лінії Arkas», ― написав Ставніцер у Facebook.

«Ми запропонуємо вантажовласникам комплексне логістичне рішення, яке вигідне країнам по обидва боки Чорного моря: Європі і Балтії, Україні та Білорусі, Кавказу і Середній Азії. Раніше цей вантажопотік йшов через Туреччину залізницею або поромом. Довго, дорого, нерозумно», ― зазначив Ставніцер.

Група терміналів ТІС - найбільший стивідорний оператор в Україні. До групи входить 5 сучасних терміналів: ТИС-Зерно, ТИС-Міндобрива, ТИС-Руда, ТИС-Вугілля і ТІС-Контейнерний. Найбільша інфраструктурна компанія ТІС володіє і управляє всією обслуговуючої інфраструктурою терміналів, в тому числі власної залізничною станцією.

ТІС розташований на березі Малого Аджалицького лиману, в 27 км на схід від Одеси.



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