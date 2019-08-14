Турецька Aras має намір брати участь в конкурсі на концесію «Ольвії»

20:40 20.09.2019   Турция

Турецька морська будівельна компанія Aras намір взяти участь в конкурсі на концесію майна ДП «Стивідорна компанія (СК) «Ольвія».

Як повідомила прес-служба держстивідора, делегація Aras відвідала ДП «СК «Ольвія» у четвер, 19 вересня, пише сайт Порти України

В ході візиту представники турецької компанії зустрілися з керівником держстивідора Русланом Олійником, оглянули територію та виробничі потужності підприємства.

«Aras, яка понад 25 років працює у морському портовому секторі, заявила в IFC, ЄБРР і ДП «АМПУ» про наміри щодо участі у концесійному конкурсі», ― зазначила прес-служба.

Aras Marine спеціалізується на гідротехнічному будівництві, морських геотехнічних дослідженнях, очищенні забруднень навколишнього середовища, рятувальних та буксирувальних операціях. Компанія реалізувала проекти в Грузії, Ізраїлі, Румунії та інших країнах басейнів Чорного і Середземного морів.

ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ) запросило українських і міжнародних інвесторів взяти участь в Road Show проектів концесії майна ДП «СК «Ольвія» і ДП «Херсонський морський торговельний порт» (ХМТП), яке відбудеться 1 жовтня 2019 року в Одесі.

Міністерство інфраструктури минулого тижня оголосило про проведення конкурсів на концесію майна ДП «Стивідорна компанія (СК) «Ольвія» і ДП «Херсонський морський торговельний порт» (ХМТП) і відповідного майна ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ). Відповідне оголошення опублікувала газета «Урядовий кур'єр».

Майно держстивідора «Ольвія» передається в концесію на 35 років, майно ХМТП — на 30 років. З переможцями конкурсів будуть підписані угоди, сторонами яких стануть Мінінфраструктури, АМПУ, компанія-переможець конкурсу, а також підприємство (SPV), яке буде створене і зареєстроване переможцем конкурсу в Україні для реалізації проекту. Органом, який надає концесію за результатами концесійного конкурсу, є Мінінфраструктури.

Як повідомив «Портам України» голова Проектного офісу з питань державно-приватного партнерства SPILNO Тарас Бойчук, конкурсні процедури відбуватимуться відповідно до чинного на сьогодні законодавства, а угоди, які підпишуть з переможцями конкурсів, будуть містити вже норми нового закону «Про концесії».

ДП «СК «Ольвія», ДП «ХМТП» і поромний комплекс ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» є майданчиками реалізації пілотних проектів концесії у портовій галузі. Пілотні проекти концесії затверджені Мінінфраструктури 23 червня 2016 року. ТЕО пілотних проектів розроблені консорціумом міжнародних консультантів, сформованим ЄБРР і IFC. При підготовці ТЕО проведено системний аналіз ринку, виконано фінансову, технічну, екологічну та юридичну експертизу. Крім того, проведені зустрічі з потенційними вітчизняними та закордонними приватними партнерами з метою врахування їх пропозицій щодо реалізації проектів.

ТЕО пройшли обговорення за участю представників трудових колективів держстивідорів, місцевої влади і були затверджені Мінінфраструктури та Міністерством економічного розвитку і торгівлі з урахуванням гарантій подальшого працевлаштування працівників держпідприємств.

Зацікавленість у концесії держстивідорів «Ольвія» і ХМТП виявили понад 25 українських і закордонних компаній, у числі яких — Bunge, COFCO, Mitsubishi Corparation, Posco, «Метінвест», «Портінвест», «Укррічфлот», «Дніпро Карго Лімітед» та інші.



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