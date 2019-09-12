Еще одно ДТП с участием российской военной техники на трассе «Таврида» / Фото

20:20 20.09.2019   Крым

19 сентября в районе пгт. Ленино на трассе «Таврида» по направлению к городу Керчи произошло ДТП с участием 2-х единиц военной техники.

В дежурной части УГИБДД МВД по оккупированному Крыму дали предварительные данные случившегося, пишет сайт Вести Крыма.

«Военная техника допустила ДТП на трассе «Таврида». Причиной стало несоблюдение дистанции. Колонная военной техники двигалась по направлению в город Керчь. Один из водителей военного автомобиля близко подъехал к идущему впереди автомобилю и не успел затормозить», — констатировали в ведомстве, добавив, что в ДТП возможно есть пострадавший.

Напомним, на трассе «Таврида» под Феодосией за поворотом на cело Владиславовка со стороны Керчи утром 17 сентября произошло ДТП с участием российской военной техники.

Фото Вести Крыма



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