Сегодня, 20 сентября, в Николаеве состоялась церемония ввода в эксплуатацию самого длинного судна, построенного компанией "Нибулон" на своей верфи.

Как пишет Центр транспортных стратегий, церемония прошла в рамках проведения международного форума "Судостроение и водный транспорт 2019".

Напомним, что корпус 140-метрового судна-перегружателя был спущен на воду в мае 2019 года. На него установили два крана Liebherr типа CBG360 грузоподъемностью 45 т каждый.

Как заявляли ранее в компании, это самое длинное судно не только в истории "Нибулона", но и в истории независимой Украины.

Фото: Facebook/Александр Глущенко