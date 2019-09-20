"Нибулон" ввел в эксплуатацию свое самое большое судно / Фото
|20:10 20.09.2019
|Украина
Сегодня, 20 сентября, в Николаеве состоялась церемония ввода в эксплуатацию самого длинного судна, построенного компанией "Нибулон" на своей верфи.
Как пишет Центр транспортных стратегий, церемония прошла в рамках проведения международного форума "Судостроение и водный транспорт 2019".
Напомним, что корпус 140-метрового судна-перегружателя был спущен на воду в мае 2019 года. На него установили два крана Liebherr типа CBG360 грузоподъемностью 45 т каждый.
Как заявляли ранее в компании, это самое длинное судно не только в истории "Нибулона", но и в истории независимой Украины.
Фото: Facebook/Александр Глущенко
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