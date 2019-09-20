В РФ таинственный инвестор заработал на атаке на саудовские нефтяные объекты / Фото

20:00 20.09.2019   Россия

Частный инвестор поставил очень крупную сумму на удорожание нефти перед тем, как нефтяные котировки прибавили 19% на открытии торгов. 

Об этом сообщает ghall.com со ссылкой на РБК. 

Финансовый обозреватель телеканала Владимир Левченко выяснил, что покупка нефтяных фьючерсов таинственным инвестором оказалась рекордной за всю историю Московской биржи. Ставка неизвестного игрока сыграла: баррель сорта Brent действительно подорожал из-за атаки на саудовские нефтяные объекты.

 Сколько на этом заработал удачно вложившийся инвестор, доподлинно неизвестно. 

Еще весной на различных торговых форумах широко обсуждали мифического участника торгов, который открыл огромную позицию на срочном рынке Московской бирже. Позиции были открыты примерно тогда, когда цены на нефть находились на минимумах, после чего начался устойчивый тренд на повышение. 

Отследить этого игрока можно было по отчету биржи. Обычно в правильно направлении стоят юридические лица, но тогда все было наоборот: именно физлица имели большую ставку на рост цен. 

Сейчас, когда всего за день цены на нефть взлетели, снова появились разговоры о том самом трейдере. 


В последние дни – как раз до того, как на нефтяные объекты Саудовской Аравии была совершена атака дронов, – физические лица наращивали длинные позиции во фьючерсах на нефть марки Brent. Причем, что важно отметить, на американской бирже ставки на рост замечено не было, а значит, именно этот загадочный трейдер знал о том, о чем не знали другие. Так, например, еще 9 сентября длинные и короткие позиции физлиц были примерно равны. 


Но уже 12 сентября трейдер сделал ставку примерно на 500-600 тыс. контрактов, что сразу отразилось на рынке.

Фото с сайта ghall.com



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