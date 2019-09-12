Печерский райсуд Киева предоставил разрешение следователем Государственного бюро расследований изъять документы, которые составляют гостайну, из Офиса президента.

Об этом сообщает Единый реестр судебных решений, пишет u-news.

Речь идет о прохождении украинских кораблей в Керченском проливе в 2018 году и их захвате российскими ФБСшниками. ГБР обратилось в суд, так как Банковая отказывалась выдавать документы.

Документы получит следователь третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований ГБР.

Надо отметить, бюро расследует законность действий бывшего президента Петра Порошенко и руководства Генщтаба, то есть сам факт отправки трех кораблей ВМС с 24 моряками на борту в аннексированный РФ Керченский пролив.