EBRD рассматривает вопрос выделения городу Тбилиси 50 миллионов евро
|19:45 20.09.2019
|Грузия
Европейский банк реконструкции и развития рассматривает выделение для Тбилиси займа в размере 50 миллионов евро.
Данная сумма будет предназначена для обновления тбилисского общественного транспорта, сообщает издание Бизнес.Грузия.
В частности, на эту сумму должны быть куплены дополнительные автобусы для столицы, автобусы будут 12 метровые. Если финансирование утвердят, Тбилиси получит сумму в двух траншах: сначала в размере 35 миллионов евро, а затем дополнительно 15 миллионов евро.
Деньги будут переданы Тбилисской транспортной компании.
Сумма будет выделена в рамках "Концепции зеленого города". На финансы EBRD уже были закуплены новые автобусы в Тбилиси и Батуми.
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