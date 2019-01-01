EBRD рассматривает вопрос выделения городу Тбилиси 50 миллионов евро

19:45 20.09.2019   Грузия

Европейский банк реконструкции и развития рассматривает выделение для Тбилиси займа в размере 50 миллионов евро. 

Данная сумма будет предназначена для обновления тбилисского общественного транспорта, сообщает издание Бизнес.Грузия

В частности, на эту сумму должны быть куплены дополнительные автобусы для столицы, автобусы будут 12 метровые. Если финансирование утвердят, Тбилиси получит сумму в двух траншах: сначала в размере 35 миллионов евро, а затем дополнительно 15 миллионов евро. 

Деньги будут переданы Тбилисской транспортной компании. 

Сумма будет выделена в рамках "Концепции зеленого города". На финансы EBRD уже были закуплены новые автобусы в Тбилиси и Батуми.



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