Европейский банк реконструкции и развития рассматривает выделение для Тбилиси займа в размере 50 миллионов евро.

Данная сумма будет предназначена для обновления тбилисского общественного транспорта, сообщает издание Бизнес.Грузия.

В частности, на эту сумму должны быть куплены дополнительные автобусы для столицы, автобусы будут 12 метровые. Если финансирование утвердят, Тбилиси получит сумму в двух траншах: сначала в размере 35 миллионов евро, а затем дополнительно 15 миллионов евро.

Деньги будут переданы Тбилисской транспортной компании.

Сумма будет выделена в рамках "Концепции зеленого города". На финансы EBRD уже были закуплены новые автобусы в Тбилиси и Батуми.