В Молдове прошли обыски у чиновников, принимавших решение о концессии Международного аэропорта Кишинева

19:30 20.09.2019   Молдова

Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией и Антикоррупционной прокуратуры Молдовы сегодня, 20 сентября, провели обыски в домах и автомобилях восьми членов комиссии, принимавших решение о концессии Международного аэропорта Кишинева.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в рамках следственных действий были изъяты документы и телефоны, пишет tv8.md

После завершения обысков фигуранты расследования будут допрошены в статусе подозреваемых, сообщил прокурор Виорел Морарь отметив, что до окончания следственных действий не может предоставить подробности.

В то же время он сказал, что среди лиц, в отношении которых ведется расследование, находятся бывшие вице-министры и представители одного из государственных агентств.

Утром 20 сентября сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) и Антикоррупционной прокуратуры (АП) провели обыски по делу о концессии аэропорта. В пресс-службе Генеральной прокуратуры уточнили, что обыски провели и в доме депутата от ДПМ Владимира Чеботаря, с которого вчера сняли депутатский иммунитет.



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