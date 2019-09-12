В оккупированной Россией Абхазии на горном полигоне Цабал в рамках завершения двухстороннего батальонного тактического учения (БТУ) военнослужащие российской военной базы выполнили боевые стрельбы из штатного вооружения.

Огневые задачи отрабатывались личным составом разнородовых подразделений из вооружения современных бронетранспортеров БТР-82АМ, стрелкового оружия, минометов «Сани», автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7. Стрельба осуществлялась по целям, имитирующим бронетехнику, огневые точки и живую силу условного противника, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По замыслу финального этапа учения, военнослужащим в ходе ведения маневренной обороны в горах предстояло отразить атаку превосходящих сил противника, а затем нанести ему максимальное огневое поражение и дестабилизировать управляемость войсками.

Для создания реальной боевой обстановки на полигоне использовались различные статические и динамические мишени, задействовался современный модульный комплекс стрельбищного оборудования, оснащенный компьютерами и радиопередающими устройствами.

В общей слаженности в ходе недельного БТУ было поражено более 1,5 тысяч целей, израсходовано свыше 25 тысяч боеприпасов, в том числе около 100 артиллерийских снарядов.

Всего в учении приняли участие около 1 тысяч военнослужащих, было задействовано более 300 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3 и реактивные системы залпового огня «Град» на базе автомобилей «Урал».