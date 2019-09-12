На российской военной базе в Армении началось двухстороннее батальонное тактическое учение на полигоне Алагяз.

В ходе учения командиры подразделений отработают действия по организации боя, выполнят боевую стрельбу в дневное и ночное время суток по мишеням, имитирующим живую силу и бронетехнику условного противника в горно-лесистой местности, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Особое внимание при проведении тактического учения будет уделено вопросам применения разведывательных ударных (огневых) контуров и внедрения опыта ведения боевых действий в современных вооруженных конфликтах, самостоятельного принятия решений командирами батальонного звена для успешного выполнения учебно-боевых задач при нестандартных действиях условного противника.

Также военнослужащие отработают вопросы взаимодействия и применения подразделений оперативно-тактической и армейской авиации, средств противовоздушной обороны, артиллерийские, разведывательные, мотострелковые и танковые подразделения в едином тактическом замысле оборонительного и наступательного боя.

Сообщается, что военнослужащие российской военной базы в Армении в рамках начавшегося двустороннего батальонного тактического учения (ДБТУ) отработали на полигоне Алагяз защиту от атак ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) условного противника на полевые пункты управления.

В специальном учении военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты соединения выполнили мероприятия по установке аэрозольных завес и маскировке полевых пунктов управления.

Зенитчики с использованием зенитных самоходных установок «Шилка» и зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10» во взаимодействии с расчетами комплексов радиоэлектронной борьбы «Инфауна» отразили условные атаки ударных БпЛА.

Военнослужащие подразделения военной полиции отработали задачи обороны пунктов управлений батальонных тактических групп, блокирования и уничтожения диверсионных разведывательных групп условного противника.

В двухстороннем батальонном тактическом учении принимают участие более 1,5 тысячи военнослужащих и задействовано более 500 единиц военной техники, в том числе истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П, Ми-8МТВ и современные беспилотные летательные аппараты.