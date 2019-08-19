Севастопольские чиновники украли 7 млн на закупках для школ

18:30 20.09.2019   Севастополь

Руководителей ГКУ «Управление материально-технического обеспечения государственных образовательных учреждений Севастополя» признали виновными в злоупотреблениях должностными полномочиями.

Начальник и заместитель Управления материально-технического обеспечения государственных образовательных учреждений Севастополя вступили в сговор с поставщиком из Москвы ООО «Дрофа – Новая школа». Они заключили контракт на закупку оборудования для кабинетов химии и физики в рамках реализации государственной программы «Развитие образования в городе Севастополе на 2017-2020 годы», пишут Примечания.

Оборудование купили по завышенной стоимости – более чем на 7 миллионов рублей, нанеся этим ущерб бюджету. Нарушение выявили сотрудники ФСБ. Теперь чиновники должны будут вернуть деньги по иску прокуратуры.

Согласно решению Ленинского районного суда Севастополя начальника управления приговорили к 1,5 года лишения свободы условно с 2 годами испытательного срока, заместителя – к одному году лишения свободы условно с 1 годом испытательного срока.



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