Російська сторона продовжує наполягати на відмові України від виконання рішення Стокгольмського арбітражу на користь "Нафтогазу" для початку газових переговорів.

Про це повідомив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко в Facebook, пише ZN,UA.

"Черговий раунд тристоронніх "розмов", або, як їх сьогодні назвав пан Міллер, "консультацій", завершилися. Як і очікувалося, до переговорів так і не дійшли - російська сторона поки не приймає консолідовану позицію європейської та української сторони, що відмова від виконання рішення Стокгольмського арбітражу не може бути передумовою початку переговорів за новим контрактом на транзит", - написав він.

Вітренко підтвердив готовність сторін продовжити консультації щодо впровадження в Україні європейських правил та їх застосування до нового транзитного контракту. "Але час до завершення контракту закінчується, а переговори так і не починаються. Тому, на жаль, нам потрібно продовжувати готуватися до припинення транзиту з 1 січня", - додав топ-менеджер "Нафтогазу".

Згідно з повідомленням прес-служби НАКу, в ході переговорів російський "Газпром" вперше допустив можливість підписання контракту на транзит газу через Україну за європейськими правилами після завершення діючого договору з 1 січня 2020 року.

Як повідомлялося, на зустрічі в Брюсселі 19 вересня представники "Нафтогазу" і "Газпрому" попередньо домовилися про початок предметних переговорів щодо контракту з транзиту газу з РФ до ЄС через ГТС України. Українська сторона передала росіянам дорожню карту анбандлінгу і проекти договорів про транспортування газу через ГТС України і про взаємодію між операторами суміжних газотранспортних систем. Росіяни вперше допустили можливість співпраці з "Нафтогазом" за європейськими правилами з 1 січня 2020 року.

Наступний раунд переговорів заплановано на кінець жовтня.

Раніше керівництво "Газпрому" висловлювало готовність без консультацій продовжити договір, укладений у 2009 році тодішнім прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко.