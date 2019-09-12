Аксенов опять выбрали "главой" оккупированного Крыма"
|14:45 20.09.2019
|Крым
Депутаты "второго созыва Госсовета Крыма" открытым голосованием переизбрали Сергея Аксенова на должность "главы" оккупированного Крыма.
Решение принято единогласно, передает Крыминформ.
Перед голосованием "спикер" Владимир Константинов призвал "парламентские фракции" объединиться и проголосовать за кандидатуру Сергея Аксенова, которого назвал "настоящим государственным деятелем и региональным лидером".
За Аксенова проголосовали все присутствующие в зале 74 депутата. За Сергея Богатыренко проголосовали 5 депутатов, за Павла Шперова – 10, пишет издание.
Голосование проходило без использования электронной системы голосования, решение принималось поднятием рук.
Впервые Аксенов был избран на эту должность 9 октября 2014 года, его кандидатуру поддержали все 75 депутатов "парламента".
Оккупационное правительство Крыма ушло в отставку после переизбрания Сергея Аксёнова главой республики на второй срок. Вопрос был рассмотрен сегодня на заседании правительства, в повестке которого значился лишь один пункт – «О сложении полномочий Совета министров Республики Крым».
Новый состав "правительства" формируется указом "главы Крыма".
Издание сообщает, что Владимир Константинов также переизбран на должность председателя "парламента" оккупированного Крыма.
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