Николаевский судостроительный завод закончил ремонт 9 судна за год / Фото
|17:45 20.09.2019
|Украина
На производственной базе ГП "Николаевский судостроительный завод" завершился ремонт лоцманского катера "Орлик" - судно стало девятым отремонтированным за 2019 год.
Об этом сообщает Центр транспортных стратегий со ссылкой информацию Администрации морских портов Украины.
Ремонт катера, принадлежащее филиалу АМПУ "Дельта-лоцман" выполнило ООО "Магистраль-Юг".
На лоцманском катере провели ревизию и ремонт главных двигателей, гребных валов, рулевой машины, донно-кингстонной арматуры, системы кондиционирования, электрооборудования. Также на "Орлике" провели полную очистку и покраску корпуса специализированной "необрастающей" краской.
"Мы довольны и качеством, и, в целом, сроками выполнения. В настоящее время все суда приступили к круглосуточной работе и выполнению производственных задач", - отметил начальник филиала "Дельта-лоцман" Александр Голодницкий.
Ранее в августе были завершены доковые ремонты еще двух судов филиала: морского буксира "Гайдамака" (подрядчик - ООО "ЮСК Сервис") и лоцманского катера "Лоцман Емельянов" (подрядчик - ООО "Иния").
Специализированный флот филиала "Дельта-лоцман" ГП "АМПУ" дислоцируется во всех морских портах Украины и насчитывает 15 лоцманских и промерных катеров, а также буксир ледового класса "Гайдамака". Главное назначение судов - обеспечение своевременной и безопасной доставки/снятия лоцманов на/с судов.
Скоростной многоцелевой катер "Орлик", пр. 09132, был построен в 2004 году на судостроительном заводе "Лиман" (современное название - "Нибулон") в Николаеве.
Общие характеристики: Длина наибольшая - 17,6 м; ширина - 5,1 м; высота борта - 2,4 м; осадка - 0,94; осадка max - 1, 18; материал корпуса - сталь; главные двигатели - 2 х Caterpillar 3196, 2 х 425 кВт/
Фото ЦТС
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