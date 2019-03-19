Армения и Азербайджан 23 сентября в Нью-Йорке проведут министерскую встречу по Карабаху
|16:15 20.09.2019
|Армения
Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян и министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров проведут переговоры по карабахскому урегулированию в Нью-Йорке 23 сентября.
Об этом "Интерфаксу" сообщили в пятницу, 20 сентября, в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.
"23 сентября в Нью-Йорке при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана", - сказали в пресс-службе.
Глава МИД Армении 22 сентября посетит Нью-Йорк, где примет участие в заседании Генассамблеи ООН.
Со своей стороны в МИД Азербайджана подтвердили информацию о переговорах.
"22 сентября в Нью-Йорке состоится встреча министра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльмара Мамедъярова с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. На следующий день, 23 сентября предусмотрено проведение встречи между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - сообщила пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства в пятницу.
Азербайджан в начале 1990-х годов утратил контроль над территорией Нагорного Карабаха и семи районов в результате конфликта с армянским населением региона и Арменией.
Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой стороны был установлен в мае 1994 года.
В настоящее время переговорный процесс идет при посредничестве Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В нее входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США.
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