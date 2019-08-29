Колишньому в'язню Кремля українському режисеру Олегу Сенцову вручили Національну премію імені Тараса Шевченка в галузі кіно.

Премія буда присуджена ще у 2016 році, коли Сенцов перебував в російській тюрмі, повідомляє Центр журналістських розслідувань з посиланням на Шевченківський комітет.

«В Шевченківському Комітеті відбулася зустріч Голови Комітету, письменника Юрія Щербака із лауреатом Національної премії 2016 року кінорежисером Олегом Сенцовим. П’ять років заслужена нагорода чекала на лауреата. Незабаром її буде вручено митцю», – йдеться в повідомленні.

У 2011 році на виручені гроші Сенцов зняв свій перший фільм «Гамер», сюжет якого оповідає про геймера, який займає друге місце на чемпіонаті світу. Бюджет картини склав 20 000 доларів США. Всі ролі актори виконували безкоштовно. Прем’єра відбулася в кінотеатрі «Космос», єдиному в Сімферополі, де показували альтернативне кіно, і зібрала повний зал глядачів. Після випуску фільму Олег закрив свій комп’ютерний клуб.

Прем’єра картини відбулася 28 січня 2012 році на Роттердамському кінофестивалі. Був нагороджений премією Гільдії кінознавців і кінокритиків Росії на фестивалі «Дух вогню» в Ханти-Мансійську. На 3-му Одеському міжнародному кінофестивалі картина Сенцова була удостоєна спеціального диплома журі. У травні 2012 року «Гамер» отримав приз в 1000 доларів США на 3-му міжнародному кінофестивалі в Трускавці.