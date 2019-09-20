Деякі судна-порушники, які здійснюють незаконні судозаходи в порти окупованого Криму, мігрували під прапор Камеруну і продовжують порушувати суверенітет України.

Серед них PAWELL (ex-name PAL PALYCH), який працює на ільменітових рейсах, доставляючи сировину для санкційного Кримського Титану з турецького порту Амбарли, повідомляє myrotvorets.new.

PAWELL (ex-name PAL PALYCH, IMO: 8315499, MMSI: 613003584, Call Sign: TJMC40, Flag: Cameroon [CM]) завантажувався 2900 тоннами ільменіту в Амбарли (Туреччина) 31.08-01.09.2019, а розвантажувався в окупованому Криму на ділянці Камиш-Бурун 04-05.09.2019.

Фото: myrotvorets.new