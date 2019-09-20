В Севастополь для завантаження зерном знов зайшло судно під сирійським прапором / Фото
|16:45 20.09.2019
|Севастополь
Судно RANDA (IMO: 8414283, MMSI: 468407000, Call Sign: YKSD, Flag: Syria [SY]) пройшло Босфором 31 серпня і вимкнуло AIS 1 вересня.
19.09.2019 судно з’явилось в Севастополі біля причалу стівідорної компанії АВЛІТА. RANDA стоїть поруч з SOURIA (IMO: 9274331), обидва є постійними порушниками Державного кордону України, обидва ходять під сирійським прапором, обидва завантажуються зерном кримського врожаю 2019 року, пише myrotvorets.news.
Фото myrotvorets.news
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