Содокладчики Комитета по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы 17-18 сентября посетили Грузию с целью мониторинга выполнения Грузией взятых обязательств.

Титус Корлэцян (Румыния) и Клод Керн (Франция) провели встречи с официальными лицами Грузии, с которыми обсудили последние события в стране, а также вопросы, связанные с независимостью суда, реформой судебной системы, работой Высшего совета юстиции и организацией выборов, пишет Грузия.Online.

По сообщению пресс-службы главы правительства, стороны обсудили ситуацию в оккупированных регионах и грубые нарушения прав человека там. Премьер-министр Грузии поблагодарил ПАСЕ за осуждение «деструктивных действий» оккупационных сил и за «твердую поддержку» территориальной целостности и суверенитета Грузии.

В ходе визита содокладчики ПАСЕ также встретились с председателем Парламента Грузии Арчилом Талаквадзе, министром внутренних дел Вахтангом Гомелаури, генеральным прокурором Шалвой Тадумадзе, председателем парламентского Юридического комитета Анри Оханашвили, а также с депутатами оппозиционного Национального движения, Европейской Грузии, Альянса патриотов и независимыми депутатами Парламента от партии «За справедливость».