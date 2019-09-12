Кримські правозахисники: На окупованому півострові почастішали переслідування вірян

16:30 20.09.2019   Крым

В окупованому Криму спостерігається різке зростання кримінального переслідування мусульман. Тільки цього року 36 вірян були позбавлені волі в рамках "справи кримських мусульман", всього у таких справах позбавлено волі 66 осіб.

Про це заявив аналітик Кримської правозахисної групи Олександр Сєдов у Варшаві на нараді ОБСЄ з людського виміру, повідомляє Укрінформ з посиланням на сторинку у Facebook правозахисної організації.

"Всього у таких справах позбавлено волі 66 осіб ... Ця цифра, на жаль, надалі тільки зростатиме. Крім мусульман, з листопада 2018 року в Криму почалося кримінальне переслідування "Свідків Єгови". За цей час у Криму пройшло три масових обшуки серед членів релігійної організації. Чотирьох членів влада РФ звинуватила в екстремізмі", - повідомив Сєдов.

За його словами, Росія продовжує застосовувати в Криму норми, що забороняють місіонерську діяльність, проведення релігійних обрядів, спілкування між вірянами на релігійні теми і поширення релігійної літератури.

"Кількість адміністративних справ щодо різних релігійних організацій зростає. Якщо у 2018 році в Криму було порушено вісімнадцять таких справ, то на вересень 2019 їх уже двадцять дві. Всього нам відомо про шістдесят п'ять таких справ", - зазначив юрист правозахисної організації.

Він навів як приклад переслідування групи кришнаїтів, які здійснювали свої обряди в Севастополі, не привертаючи уваги людей.

"Влітку 2019 року в Севастополі група кришнаїтів зібралася в лісі для проведення релігійних піснеспівів. На них написали донос в антиекстремістський відділ МВС РФ. У серпні двох представників релігійної організації кришнаїтів оштрафували на п'ять тисяч рублів за "незаконну місіонерську діяльність". Доказом стало відео з піснями, яке кришнаїти опублікували на своїй сторінці в соціальній мережі", - йдеться в повідомленні.

При цьому лояльні до окупаційної влади кримські ЗМІ з метою виправдати переслідування людей періодично застосовують мову ворожнечі до релігійних організацій, називаючи їх "сектами, екстремістами, терористами й агентами Заходу", наголосив Сєдов.

За його словами, в Криму невідомо жодного випадку переслідування за розпалювання ненависті до релігійних груп, крім адміністративного переслідування за негативні висловлювання на адресу Православної церкви Московського патріархату.

Як зазначив експерт, представники Православної церкви Московського патріархату "можуть спокійно проводити масові заходи в Криму із залученням співробітників МВС як охорони".

"За критику цієї церкви жителів Криму переслідують, як за мову ворожнечі. Все це свідчить про цілеспрямовану політику дискримінації, в якій Московська церква посідає чільне місце, а інші зазнають цілеспрямованих гонінь", - резюмував Сєдов.

У Варшаві триває до 27 вересня щорічна нарада ОБСЄ з виконання зобов'язань держав-учасниць у сфері дотримання прав і свобод людини.



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