Госдума утвердила конвенцию о правовом статусе Каспийского моря
|16:00 20.09.2019
|Россия
Государственная Дума РФ ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.
Событие произошло на пленарном заседании 19 сентября, сообщает Судостроение.Инфо со ссылкой на портал "Дума ТВ".
Как было отмечено в ходе заседания, документ фактически предусматривает статус закрытости Каспийского моря от боевых кораблей иностранных государств, которые не являются участниками конвенции.
Также конвенция о правовом статусе Каспийского моря подтверждает использование территории в мирных целях, закрепляет режим судоходства и порядок коллективного использования акватории.
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