Государственная Дума РФ ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.

Событие произошло на пленарном заседании 19 сентября, сообщает Судостроение.Инфо со ссылкой на портал "Дума ТВ".



Как было отмечено в ходе заседания, документ фактически предусматривает статус закрытости Каспийского моря от боевых кораблей иностранных государств, которые не являются участниками конвенции.



Также конвенция о правовом статусе Каспийского моря подтверждает использование территории в мирных целях, закрепляет режим судоходства и порядок коллективного использования акватории.