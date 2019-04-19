Госдума утвердила конвенцию о правовом статусе Каспийского моря

16:00 20.09.2019   Россия

Государственная Дума РФ ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. 

Событие произошло на пленарном заседании 19 сентября, сообщает Судостроение.Инфо со ссылкой на портал "Дума ТВ".
 
Как было отмечено в ходе заседания, документ фактически предусматривает статус закрытости Каспийского моря от боевых кораблей иностранных государств, которые не являются участниками конвенции.
 
Также конвенция о правовом статусе Каспийского моря подтверждает использование территории в мирных целях, закрепляет режим судоходства и порядок коллективного использования акватории.



Ще на цю тему:

14:30 23.08.2019
Росгвардия получит право забирать землю и здания в течение 24 часов
11:15 31.05.2019
В России теперь запрещено распространять иностранную прессу без разрешения
18:01 22.04.2019
«Запрет — это то, где человек свободен»: в Совфеде РФ осудили чрезмерное количество прав у россиян
08:21 19.04.2019
Путіна не можна, а Мізуліну можна. Главредам ЗМІ роз'яснили закон про неповагу
10:41 29.03.2019
В России вступили в силу законы о фейковых новостях и оскорблении власти
12:21 25.01.2019
В России введут платную регистрацию всех устройств с выходом в интернет - от мобильных телефонов и ноутбуков до счетчиков ЖКХ
11:03 11.01.2019
Центробанку России разрешат блокировать сайты без решения суда
15:39 11.12.2018
Роскомнадзор оштрафовал Google на полмиллиона за "неисполнение российского законодательства"
21:47 21.11.2018
Госдума собирается оправдать ввод советских войск в Афганистан, осужденный депутатами СССР 1989 году
20:32 06.11.2018
«Единая Россия» испугалась митингующих детей: новые «гавроши» могут спровоцировать майдан
12:19 08.06.2018
Российские власти издали секретный приказ по уничтожению некоторых документов о репрессированных
18:14 04.04.2018
Госдума РФ в первом чтении приняла закон о самостоятельной явке за повесткой в армию
Новини
Азербайджан Азербайджан
11:45 19.09.2019
Укладка труб на сухопутном маршруте TAP завершена на 99%
17:45 17.09.2019
Президент Турции совершит визит в Азербайджан
14:30 17.09.2019
Руководитель Госкомтаможни Азербайджана примет участие в Caspian Energy Forum Baku – 2019
13:30 16.09.2019
Азербайджанская армия приступает к широкомасштабным учениям
Всі новини країни
Армения Армения
18:45 20.09.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении начались двухсторонние батальонные учения
16:15 20.09.2019
Армения и Азербайджан 23 сентября в Нью-Йорке проведут министерскую встречу по Карабаху
20:45 18.09.2019
ЮВО: В Армении российские военные преодолели водные преграды и уничтожали цели условного противника
11:00 18.09.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась подготовка снайперов
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:30 19.09.2019
У Болгарії збудують газопровід, що постачатиме російський газ в обхід України
20:41 17.09.2019
Суд Болгарії дозволив будівництво газопроводу "Турецький потік"
08:32 13.09.2019
Прокуратура Болгарії опублікувала записку звинуваченого у шпигунстві на РФ
10:45 12.09.2019
Шпионский скандал в Болгарии: задержано восемь человек
Всі новини країни
Греция Греция
11:45 18.09.2019
Наступного тижня у Греції добу не курсуватимуть пороми
19:30 16.09.2019
Греція: другу добу йде боротьба з пожежами на острові Закінф
11:45 16.09.2019
Греческая полиция перекрыла канал поставки оружия из Албании
12:41 13.09.2019
Греция будет продавать гражданство инвесторам
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:45 20.09.2019
EBRD рассматривает вопрос выделения городу Тбилиси 50 миллионов евро
18:15 20.09.2019
ЮВО: Российские мотострелки в горах оккупированной Абхазии завершили недельные учения боевыми стрельбами
15:15 20.09.2019
Докладчики Комитета по мониторингу ПАСЕ посетили Грузию
11:30 20.09.2019
Экспорт из Грузии в страны СНГ увеличился на 24 %, а в ЕС - на 25 %
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:30 20.09.2019
В Молдове прошли обыски у чиновников, принимавших решение о концессии Международного аэропорта Кишинева
18:41 19.09.2019
В Молдові позбавили депутатської недоторканності одного з лідерів старої влади
18:45 18.09.2019
Глава МВС Молдови попросив ФБР про допомогу в розслідуванні крадіжки мільярда
16:00 18.09.2019
Молдова перед виборами отримала знижку на російський газ
Всі новини країни
Россия Россия
21:30 20.09.2019
Для Каспийской флотилии хотят создать современную инфраструктуру в Дагестане
21:20 20.09.2019
Российские банки потеряли треть запасов валюты
21:00 20.09.2019
На маріупольському напрямку зафіксована велика колона бронетехніки РФ / Відео
20:00 20.09.2019
В РФ таинственный инвестор заработал на атаке на саудовские нефтяные объекты / Фото
Всі новини країни
Румыния Румыния
12:00 20.09.2019
У Румунії розпочалась активна фаза міжнародних навчань
17:41 19.09.2019
У ЄС підтримали призначення кандидатки від Румунії головою Європейської прокуратури
08:55 19.09.2019
Румунія не підтримає власного кандидата на посаду голови Європрокуратури
11:41 13.09.2019
У Данії найдорожчий хліб в ЄС, у Румунії - найдешевший
Всі новини країни
Турция Турция
20:40 20.09.2019
Турецька Aras має намір брати участь в конкурсі на концесію «Ольвії»
13:15 20.09.2019
Турция может приобрести у России самолет-амфибию Бе-200
10:00 20.09.2019
Россия пытается продать Турции Sukhoi SuperJet
20:41 19.09.2019
У Туреччині стався вибух на хімічному заводі, є постраждалі
Всі новини країни
Украина Украина
21:10 20.09.2019
На військовому аеродромі у Мелітополі затримали порушника
20:50 20.09.2019
ТІС і Поті з'єднає щотижневий фідерний сервіс Maersk
20:30 20.09.2019
В оккупированном Крыму признали провал программы по энергосбережению
20:20 20.09.2019
Еще одно ДТП с участием российской военной техники на трассе «Таврида» / Фото
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд