Главгосэкспертиза России рассматривает сметную документацию на выполнение работ по сохранению объекта "культурного наследия федерального значения" – Ханского дворца в оккупированном Бахчисарае.

Об этом в ходе III Международной конференции «Развитие института строительной экспертизы» сообщил журналистам начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов, передаёт КИА со ссылкой на пресс-службу Главгосэкспертизы.

Проектом, достоверность определения сметной стоимости которого проверят эксперты Главгосэкспертизы, предусмотрено проведение реставрационных работ главного корпуса Ханского дворца.

«Ханский дворец – один из самых крупных реконструируемых объектов культурного наследия в Крыму. Архитектурный облик здания, составляющий предмет охраны, не изменится, а все ремонтно-реставрационные работы на объекте должны быть основаны на результатах комплексных научных исследований. Помимо реставрации в главном корпусе проектной документацией предусмотрены, в частности, мероприятия по водоотведению, а также благоустройство территории и декоративное озеленение территории дворца», — отметил начальник Главгосэкспертизы России.

Проектными решениями по сохранению объекта запланированы разработка маршрутов движения посетителей, устройство рекреационных зон, воссоздание малых архитектурных форм и парковых сооружений, ремонт фонтанов.

Финансировать реставрационные работы планируется за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2022 года».

Ранее сообщалось, что Большая ханская мечеть (Хан-Джами) в Бахчисарае навсегда утратила ценный исторический облик вследствие разрушительных работ, которые оккупанты ведут под видом «реставрации» в Ханском дворце.