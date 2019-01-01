В Севастополе число ипотечных должников выросло вдвое

15:30 20.09.2019   Севастополь

Объем просроченных кредитов за семь месяцев 2019 года в Севастополе вырос на 100%.

Севастополь занял первую строчку в рейтинге "регионов России" по темпам роста количества просроченных кредитов по ипотеке. К такому результату пришли специалисты коллекторского агентства «Долговой Консультант», проанализировав открытые данные Банка России и собственный портфель долгов, сообщают Примечания со ссілкой на ИА REGNUM.

Так, объем просроченных кредитов за семь месяцев 2019 года в Севастополе вырос на 100%, в Карачаево-Черкесской республике — на 85%, Чеченской республике — на 25% и Орловской области — на 19%. Всего в 47 регионах зафиксирован рост объема проблемных кредитов.

При этом, в агентстве отмечают, что общая просроченная задолженность в России по ипотечным кредитам с начала года сократилась на 791 млн рублей, что составляет 1%. Наибольшее снижение произошло в Ленинградской, Новгородской и Белгородской областях.



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