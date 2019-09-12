Оккупанты признали, что ремонт дорог в Севастополе делается с многочисленными нарушениями

15:00 20.09.2019   Крым

В оккупированном Севастополе на 43 объектах ремонта дорог обнаружены нарушения. 

Об этом рассказал руководитель проекта "Дорожная инспекция/Карта убитых дорог", член "регионального штаба ОНФ" в Севастополе Максим Мишин, пишет РИА Новости

По его словам, в 2019 году в Севастополе определено 80 участков дорог, подлежащих капитальному ремонту.

"Мы уже побывали на 43 сделанных объектах, и, к сожалению, на всех обнаружены нарушения. Начиная от мелких недочетов и заканчивая крупными проблемами. После проверки мы составляем акты, которые передаем подрядчику и обязательно в прокуратуру, чтобы они со своей стороны тоже проводили проверки", — рассказал общественник.

По его словам, первоначальные выезды команда проводила с представителями заказчика – в основном это департамент транспорта Севастополя. 

"Некоторые выезды мы проводили самостоятельно, чтобы присутствовал эффект неожиданности. И оказалось, что когда подрядчик был не в курсе ожидающей его проверки, ситуация на объекте была совершенно иная", — отметил Мишин. 

Руководитель проекта рассказал, что в поселке Солнечное под Севастополем недавно отремонтировали все дороги, но наладить должную инфраструктуру подрядчик не смог.  "То, что в одном поселке отремонтировали все дорожное полотно – это замечательно. Но есть ряд проблем: например, отсутствие в дороге отверстий под газовую трубу, отсутствие разметки, дорожных знаков, пешеходных переходов и освещения. Это все очень важно. Дорогу сделали, а ее безопасность не обеспечили", — заключил общественник. 

Главная проблемная дорога оккупированного Севастополя, по его словам, остается объездная в районе Камышовой бухты. Старый подрядчик отстранен за нарушения, а новый так и не появился. При этом дорога так и остается в разбитом состоянии.



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