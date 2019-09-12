Расчеты берегового ракетного комплекса Черноморского флота страны-агрессора «Утес» в ходе учений отработали нанесение удара по корабельной группе условного противника, выполнив электронные пуски.

Об этом сообщил Крыминформ со ссылкой на пресс-службу флота.

В сообщении сказано, что в ходе первого этапа учения личный состав отработал мероприятия по приведению в боевую готовность с занятием боевых постов, развёртыванием средств обнаружения и наблюдения за надводной обстановкой, а также подготовку комплекса к выполнению стрельбы. На следующем этапе учения военнослужащие осуществили обнаружение радиолокационными станциями надводных целей, передачу полученных данных на командные пункты, выдачу целеуказаний с дальнейшим выполнением пусковыми установками электронных ракетных пусков по выявленным морским целям.

В пресс-службе отметили, что по замыслу учения личному составу комплекса «Утес» поставили задачу обнаружить в море отряд кораблей условного противника и применить по нему ракетное оружие. Целью проведенного учения было совершенствование навыков расчетов «Утеса» при выполнении задач по обнаружению целей, выдаче целеуказаний, подготовке комплекса к нанесению ракетных ударов в различных условиях обстановки и проведению пусков ракет.

Ракетный комплекс шахтного базирования «Утес» предназначен для уничтожения морских целей в акватории Чёрного моря на дальностях до 300 километров, способен эффективно действовать в связке с новейшим береговым ракетным комплексом «Бастион» и береговым ракетным комплексом «Бал», которые также стоят на вооружении Черноморского флота России. Все объекты «Утеса» размещены в горах на высоте 500-600 м над уровнем моря.