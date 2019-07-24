За новими планами корвет «Володимир Великий» добудують за 4 роки / Фото

19:15 20.09.2019   Украина

У Департаменті військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України ведеться робота щодо поновлення Державної цільової оборонної програми будівництва кораблів класу «корвет» за проєктом 58250. 

Робота ведеться за дорученням президента України Володимира Зеленського, повідомляє АрміяInform.

Вже вироблено орієнтовний графік відновлення проєктних та будівельних робіт програми, яким передбачено добудову головного корабля до кінця 2023 року вартістю 7,7 млрд  грн. Вартість і строки наступних трьох кораблів буде визначено за результатами будівництва першого корабля.

Програма будівництва кораблів класу «корвет» за проєктом 58250, яка була затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2011 року № 1150. Програму передбачалося виконати протягом 2011–2021 років. Прогнозований обсяг фінансових ресурсів на момент затвердження Програми складав загалом 16209,61 млн грн.  Зокрема: проєктування – 1465 млн грн, будівництво головного корабля – 2090,6 млн грн, серії з трьох наступник кораблів – 9603,52 млн грн, закупівля корабельного боєзапасу – 2898,15 млн грн, створення системи базування кораблів – 152,34 млн грн.

Корабель спроєктований Дослідно-проєктним центром кораблебудування (м. Миколаїв) мав бути більш ніж на 70% оснащений з обладнання, виготовленого в Україні, інше – озброєння та технічні засоби, мали закуповуватися в країнах Європи та США. Будівництво окремих секцій було розпочато 17 травня 2011 року на Чорноморському суднобудівному заводі, де був офіційно закладений головний корабель серії «Володимир Великий» (заводський номер 01701).

У 2014 році через російську збройну агресію фінансування програми було призупинене для економії бюджетних коштів, які були перенаправлені на відновлення військ для ведення бойових дій на Сході країни.

У серпні 2016 року, за словами командувача ВМС віцеадмірала Ігоря Воронченка, вже були готові 7 секцій і надбудова головного корабля. «Артустановки готові, турбіна лежить в Миколаєві, дизеля для енергосистеми готові в США. Дуже вдалий проєкт. За функціоналом він практично не поступається натовським кораблям такого класу. Вартість завершення проєкту – близько 5 мільярдів гривень», – повідомив він.

Програму було скореговано в 2017 році, тоді готовність корпусу головного корвета становила 80%, а загальна готовність всієї конструкції корабля – всього 17%. При цьому строки завершення програми відтермінували до 2028 року. На той час планувалося побудувати чотири корвети, а головний корабель спустити на воду в 2022 році. Обсяги фінансування було збільшено вдвічі – з 16,2 до 31,9 млрд гривень. Але фінансування так і не розпочалося. Запланованих у державному бюджеті 1 млрд 361 млн грн на перший корвет не виявилося. Про це в травні 2018 року в Миколаєві на загальних зборах Асоціації суднобудівників України «Укрсудпром» повідомив командувач ВМС ЗСУ віцеадмірал Ігор Воронченко.

Втім, в Україні не ставлять хрест на важливому для країни проєкті. Адже необхідність зміцнення флоту сучасними кораблями продиктована агресивними діями Росії в Чорному і Азовському морях. Крім того, будівництво корветів передбачено Стратегією розвитку Військово-Морських Сил до 2035 року, пише АрміяInform.



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