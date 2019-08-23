Минобороны России заказало ЗРК ближнего действия на 100 млрд рублей / Фото

14:00 20.09.2019   Россия

Министерство обороны РФ заключило с Ижевским электромеханическим заводом "Купол" долгосрочный государственный контракт на поставки зенитно-ракетных комплексов ближнего действия "Тор-М2" и их арктической версии – "Тор-М2ДТ". 

Как сообщает РИА Новости, подписание документа состоялось в Ижевске после заседания военно-промышленной комиссии РФ, которое провел в Ижевске президент РФ Владимир Путин, передает Военное РФ.
 
Соглашение на общую сумму почти 100 млрд рублей предполагает производство и поставку в войска в 2019–2027 годах зенитных ракетных комплексов "Тор-М2" и "Тор-М2ДТ". 

По словам Владимира Путина, реализация этих контрактов укрепит позиции "Купола" и станет "важным вкладом в оснащение ВКС России новыми видами вооружений". 

Всепогодный ЗРК "Тор-М2" разворачивается в течение 3 минут и способен поражать летящие со скоростью до 700 м/с аэродинамические цели на расстоянии 1–12 км на высотах от 100 метров до 10 км. Отличительная особенность "Тор-М2" – возможность вести огонь на ходу без остановок, что позволяет защищать технику на марше. 

"Тор-М2ДТ" представляет собой арктическую версию стандартного армейского комплекса "Тор-М2", размещенную на двухзвенном транспортере повышенной проходимости ДТ-30ПМ. Способен функционировать в диапазоне температур от минус 50 до плюс 50 градусов и предназначен в первую очередь для применения в Арктике. Первый дивизион ЗРК "Тор-М2ДТ" Северного флота заступил на опытное боевое дежурство в августе этого года.

Фото: Mil.Press Военное.рф



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