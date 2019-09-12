Закрытие Камыш-Бурунской ТЭЦ в оккупированной Керчи, которая обеспечивает около 40% потребностей жителей города в тепле и является резервным источником электричества, отложили на два года.

Об этом заявил генеральный директор АО «КРЫМТЭЦ» Тарас Целый, пишут Новости Крыма.

«Камыш-Бурунская ТЭЦ для нас — очень больная тема. Мы неоднократно пытались ее модернизировать, реконструировать, но, к сожалению, наш проект не был поддержан ни региональными властями, ни федеральными. Сама станция была введена в эксплуатацию в 1938 году и отработала свой ресурс неоднократно. Мы приняли решение вывести ее из эксплуатации с 2022 года. Девятого сентября текущего года мы получили приказ от Минэнерго РФ о выведении из эксплуатации с 2024 года», — рассказал Целый.

Впрочем, по его словам, четкого плана по теплоснабжению населения после этого срока до сих пор нет.

«Мы были готовы создать единую теплоснабжающую организацию. Модернизировать Камыш-Бурунскую ТЭЦ, все районные котельные. Мы готовы были взять в концессию всю схему теплоснабжения города Керчи. Но этот проект тоже не был поддержан», — резюмировал Целый.