В Министерстве обороны России разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.

Такие поправки в Положение о воинском учете разработали в Минобороны, документ есть в распоряжении «Известий».

Таким образом, оборонное ведомство, с одной стороны, прикроет основной способ уклонения от службы в армии, а с другой — даст шанс поступить в военный вуз тем, кто не мог этого сделать из-за проблем с регистрацией, пишет издание.

Ожидается, что поправки вступят в силу в конце нынешнего года, сообщили три источника в военном ведомстве.