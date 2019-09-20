В России ужесточают контроль за призывниками
|12:15 20.09.2019
|Россия
В Министерстве обороны России разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.
Такие поправки в Положение о воинском учете разработали в Минобороны, документ есть в распоряжении «Известий».
Таким образом, оборонное ведомство, с одной стороны, прикроет основной способ уклонения от службы в армии, а с другой — даст шанс поступить в военный вуз тем, кто не мог этого сделать из-за проблем с регистрацией, пишет издание.
Ожидается, что поправки вступят в силу в конце нынешнего года, сообщили три источника в военном ведомстве.
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