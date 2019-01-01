Турция может приобрести у России самолет-амфибию Бе-200

13:15 20.09.2019   Турция

Россия будет участвовать в тендере на поставку Турции самолета-амфибии Бе-200.

Об этом сообщил генеральный директор ПАО "Ил" Юрий Грудинин", передает Интерфакс.
       
"Мы рассчитываем на участие в тендере по поставкам этих самолетов на территорию Турции", - сказал Грудинин, которого цитирует пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации.
       
По его словам, Турцию интересуют не только возможности Бе-200 как самолета для тушения пожаров, но и другие модификации.
       
Бе-200 наряду с другими российскими самолетами - истребителем Су-35, среднемагистральным самолетом МС-21 и ближнемагистральным "Суперджет-100" - принял участие в фестивале авиации космоса и технологий "Техно" в Стамбуле.
       
"Сейчас в Турции мы проводим переговоры как с правительственными организациями, так и с частными компаниями, которые заинтересованы в развитии гидроавиации, по итогам консультаций будут определяться ключевые характеристики облика самолета, который интересен турецкой стороне", - заявил Грудинин.
      
В пресс-службе ОАК сообщили, что Бе-200 может применяться для оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных ситуаций, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок, мониторинга окружающей среды. Рассматривается возможность создания версий для гражданских перевозок.



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