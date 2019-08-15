Необхідно скасувати корупційний закон про ВЕЗ «Крим» та постанову НБУ, яка дискримінує кримчан – Дворецька

13:45 20.09.2019   Крым

Необхідно скасувати корупційний закон про вільну економічну зону «Крим» та прийняту на його базі постанову Національного банку України №699, яка дискримінує громадян України-мешканців окупованого Криму, надаючи їм статус нерезидентів у рідній країні.

Про це Олександра Дворецька, координаторка Офісу з розробки гуманітарної політики тимчасово окупованих територій у Міністерстві культури, молоді і спорту України заявила у програмі «Питання національної безпеки» - проект Центр журналістських розслідувань.

«Питання в тому, що ми повинні скасувати постанову Нацбанку і змінити законодавство. Тому що дискримінаційну практику вводять саме документи Національного банку, який запроваджує цей механізм нерезидентства. Але ми розуміємо, що в цілому закон про ВЕЗ «Крим» доволі корупційний, і якщо ми можемо виправдати, що в 2014 році ми ще не знали, як здійснювати економічну діяльність на окупованій території, то зараз існування на окупованій території вільної економічної зони виглядає трошки дивним. І це питання більше лежить в політичний площині, тобто вирішується швидко», – сказала Дворецька.

Упродовж трьох років кримські громадські діячі та Меджліс кримськотатарського народу закликають скасувати закон про фейкову ВЕЗ «Крим«, оскільки він дискримінує громадян України з Криму (мають статус нерезидентів) і водночас дозволяє українському бізнесу працювати на окупованій території, хоча це порушує санкційний режим, введений західними партнерами і самою Україною на півострові.

3 листопада 2014 року було прийнято Постанову Нацбанку №699, згідно якої громадяни України, а також юридичні особи, які мають кримську реєстрацію, фактично позбавлені надання повного спектру банківських послуг, якими можуть користуватися інші громадяни України (відкриття рахунку, депозиту, оформлення кредиту і покупка іноземної валюти і т.п.).

1 вересня 2015 року Київський апеляційний адміністративний суд скасував пункт 1 Постанови №699. НБУ подав касаційну скаргу. 24 грудня 2015 року Вищий адміністративний суд України направив справу про скасування постанови НБУ №699 на новий розгляд до суду першої інстанції.

18 січня 2018 року протокольне рішення ВРУ про створення робочої групи по внесенню змін до закону України «Про створення вільної економічної зони Крим і про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» було ухвалене за пропозицією народного депутата Рефата Чубарова.

9 лютого 2019 року в Комітеті ВРУ з питань податкової та митної політики відбулося перше засідання робочої групи по ВЕЗ «Крим». Наступне було призначене на 16 лютого, але його перенесли на пленарний тиждень на прохання народних депутатів, які хотіли взяти участь в роботі групи. Однак засідання так і не відбулось. 

Як з’ясував Центр журналістських розслідувань, голова парламентського Комітету з митної та податкової політики Ніна Южаніна заблокувала діяльність робочої групи з напрацювання проекту скасування закону про створення ВЕЗ «Крим» або внесення до нього змін, одноосібно повідомивши голову Верховної Ради про те, що проект закону має бути розроблений урядом.



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