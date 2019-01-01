Оккупанты сообщают об открытии в Ялте "международного кинофестиваля"
|13:30 20.09.2019
|Ялта
Международный кинофестиваль "Евразийский мост" откроется в пятницу, 20 сентября, в оккупированной Ялте в четвертый раз.
Фестиваль продлится до 24 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу смотра.
Фестиваль впервые прошел в оккупированном Крыму в 2016 году. Сопрезиденты киносмотра - министр культуры Крыма Арина Новосельская и народный артист России Виктор Мережко.
"Предполагается, что на церемонию открытия приедут министр культуры РФ Владимир Мединский и председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков, которому принадлежит идея создания фестиваля", - сказали ТАСС в пресс-службе смотра.
После церемонии открытия состоится мировая премьера фильма "Текст" с Александром Петровым, Иваном Янковским и Кристиной Асмус в главных ролях. Режиссером ленты стал Клим Шипенко, работавший над картиной "Салют-7". Фильм снят по одноименному роману Дмитрия Глуховского. В широкий прокат в России картина выйдет 24 октября, однако 17-22 сентября его можно будет увидеть в ограниченном прокате в сети кинотеатров "Каро".
Как и в предыдущие годы, на фестивале "Евразийский мост" будет два конкурса - игрового и документального кино, куда включены ленты со всего мира.
В жюри смотра в этом году вошли российский режиссер и актер Кирилл Плетнев, российская актриса Ольга Кабо, французский режиссер и сценарист Хамид Бенамра, болгарский режиссер и поэтесса Майя Вапцарова, испанский специалист по кино, директор фестиваля короткометражных фильмов Хайме Ногера, куратор программ кинофестиваля детского и юношеского кино в Пусане Анджела Ли.
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