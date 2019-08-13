Дефицит воды в Севастополе: оккупанты будут использовать еще три скважины
|13:00 20.09.2019
|Крым
Оккупационные власти Севастополя признают сложное положение с водоснабжением города и поэтому собираются использовать еще три подземные скважины.
Об этом сказал директор севастопольского ГУПС «Водоканал» Николай Перегуда на проходящей в оккупированном Севастополе XII конференции водоканалов соседней России, сообщает Крым.Реалии.
По его словам, одна перспективная скважина находится в районе 20-го гидроузла. Из нее можно снабжать часть Ленинского района города – проспект Острякова, улицу Хрусталева и прилегающие улицы. Вторая скважина – возле бывшего завода «Муссон». Из нее планируют снабжать Гагаринский район. Третья – рядом с селом Поворотное, ее хотят использовать для подачи воды в сельскую зону.
Перегуда отметил, что в Чернореченском водохранилище сейчас 43 миллиона тонн воды – это две трети объема.
Возможное опреснение морской воды, как источник водоснабжения Севастополя, оккупанты не рассматривают. По мнению директора «Водоканала», это слишком дорого и энергозатратно.
После аннексии Крыма и Севастополя российские власти решают проблему водоснабжения города с помощью подземных источников. Дополнительные подземные скважины пробурили в селе Терновка, Родное и других окрестностях Севастополя.
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