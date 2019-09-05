У Конгресі США проголосували за обов'язкове виділення оборонної допомоги Україні

12:45 20.09.2019   Украина

Нижня палата американського Конгресу у четвер прийняла законодавство, яке забезпечує виплату $250 млн оборонної допомоги Україні після завершення поточного фінансового року в США.

Про це повідомило американське видання Defense News, пише Укрінформ.

"Палата представників США в четвер прийняла законодавство, щоби гарантувати, що Україна зможе витратити $250 млн доларів військової допомоги після того, як Білий дім затримав її цього літа", - зазначається в повідомленні. 

Відповідне положення було закріплене в резолюції, спрямованій на уникнення урядового "шатдауну" в період до 21 листопада. Очікується, що Сенат також прийме подібну резолюцію наступного тижня.

Законопроєкт продовжить фінансування "Ініціативи сприяння безпеці України" яке мало завершитися 30 вересня. 

Як повідомляв Укрінформ, після тиску Конгресу США, Білий дім минулого тижня розблокував фінансування на підтримку України. Ці кошти охоплюють програми зміцнення оборони та безпеки України, фінансування яких було затверджено раніше в бюджетах Пентагону й Держдепартаменту США. 



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