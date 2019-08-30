МВС планує закупити у Франції катери для прикордонників
|12:30 20.09.2019
|Украина
МВС веде переговори з Францією про закупівлю патрульних катерів для прикордонників.
Про це йшлося 19 вересня під час зустрічі міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з надзвичайним і повноважним Послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном, повідомляє ZN,UA з посиланням на департамент комунікації МВС України.
За словами Авакова, МВС розглядає можливість оновлення парку патрульних катерів Державної прикордонної служби України.
"Однією з найбільш прийнятних для співпраці є пропозиція французької компанії ОСЕА. Основна вимога - локалізації будівництва і залучення українських виробників в проект оновлення парку патрульних катерів ", - сказав Аваков.
Етьєн де Понсен у свою чергу зазначив, що Франція зацікавлена в довгостроковому співробітництві з Україною. А також окремо підкреслив успішність реалізації спільного проекту по створенню Єдиної системи авіаційної безпеки і захисту.
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