На полігоні «Бабадаг» у Румунії розпочалась активна фаза міжнародних навчань Platinum Eagle-2019.

Про це АрміяInform повідомили у пресцентрі ВМС України.

На цьому і заключному етапі морські піхотинці ВМС ЗС України зачистили плацдарм для подальшого переходу у наступ разом із представниками збройних сил Молдови, Грузії та Болгарії. Паралельно з цим представники США та Румунії за підтримки артилерії, авіації, важкої техніки просунулися на наступний рубіж для подальшого знищення противника.

Загалом периметр наступальних дій сягав 1,5 км на 5 км, роль морських піхотинців ВМС ЗС України в цьому етапі навчання — зачистка та подальша підтримка інших підрозділів. За результатами спільних дій умовного противника було знищено, поставлена мета досягнута, про це зазначили керівники навчань.

Також сьогодні відбудеться урочисте закриття цьогорічних навчань, під час якого буде обговорено план дій на наступний рік та подальші спільні навчання з представниками країн-партнерів Альянсу.