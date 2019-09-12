Архієпископ Зоря в ОБСЄ закликав тиснути на Росію за переслідування ПЦУ у Криму

11:45 20.09.2019   Крым

Речник Православної церкви України архієпископ Євстратій Зоря під час наради ОБСЄ у Варшаві закликав міжнародну спільноту вплинути на Росію, аби вона виконала свої зобов’язання і не чинила тиск на ПЦУ в окупованому Криму.

Про це він заявив у коментарі власному кореспондентові Укрінформу.

“Ми звертатимемо увагу міжнародної спільноти з проханням посилити увагу на дії Росії, особливо тоді, коли вона демонстративно не виконує зобов’язання, яке накладено на нею з боку ООН, куди 50 членів української громади ПЦУ у Криму направили своє звернення, а комітет прийняв це звернення до розгляду. Відтак, він зобов’язав Росію не вчиняти жодних дій, які б погіршували ситуацію. Але Росія демонстративно ігнорує цей припис і тисне на нашу православну громаду в Сімферополі і загалом у Криму”,- підкреслив речник ПЦУ.

Зоря наголосив, що зараз здійснюються чергові намагання окупаційної влади Криму остаточно забрати у православної релігійної громади Сімферополя храм святих Володимира й Ольги. Він нагадав, що на цьому тижні судові виконавці приходили з наміром описати майно храму. І це зроблено саме тоді, коли Архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент перебував у Києві, де зустрічався зі звільненими заручниками, адже він є керівником місії допомоги жертвам переслідувань і протягом тривалого часу надавав духовну допомогу ув’язненим.

“Ми вбачаємо в цьому з боку російської сторони помсту за правозахисну діяльність архієпископа Климента”,- констатував Зоря.

Архієпископ також звернув увагу, що на окупованій територіях Донецької та Луганської областей також зберігається складна ситуація з громадами ПЦУ, які діють підпільно або напівпідпільно під загрозою депортації чи арешту.

Він уточнив, шо у Криму до окупації діяло 49 зареєстрованих громад УПЦ КП, яку реформовано в ПЦУ, а зараз більш-менш діючими є 9 громад. На окупованих територіях Донецької та Луганської областей з майже 40 громад, які діяли там до війни, зараз залишилися 5-6.

Речник ПЦУ також підкреслив, шо церква на міжнародній арені, зокрема й на майданчику ОБСЄ, намагається спростовувати пропаганду, яку поширюють в Україні і світі церковні та світські представник Росії а також УПЦ МП, щодо так званих захоплень храмів, таким чином намагаючись перешкодити волевиявленню релігійних громад і їх входженню до ПЦУ.

Як повідомлялось, архієпископ Кримської єпархії Православної церкви України Климент подав касаційну скаргу до суду в російській Калузі на рішення російського 21-го арбітражного апеляційного суду в Севастополі, який залишив чинним рішення про розірвання договору оренди приміщень кафедрального собору ПЦУ в Сімферополі.

Як повідомлялося, у Кафедральному соборі святих рівноапостольних Володимира і Ольги в Сімферополі проводить богослужіння община Кримської єпархії УПЦ КП, яка перейшла до Православної церкви України (ПЦУ).

Російське «Міністерство майнових і земельних відносин Криму» в лютому 2019 року вимагало звільнити будівлю собору, пояснивши це закінченням терміну дії договору з Кримською єпархією УПЦ КП.

Підконтрольний Росії Арбітражний суд Криму 28 червня зобов'язав передати в користування російського Мінмайна Криму приміщення собору. Архієпископ Кримської єпархії Православної церкви України Климент повідомив, що оскаржуватиме це рішення.

В середині червня в будівлі храму почалися будівельні роботи, ініційовані «Мінмайна Криму» і без погодження з Кримською єпархією.



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