Экспорт из Грузии в страны СНГ увеличился на 24 %, а в ЕС - на 25 %
|11:30 20.09.2019
|Грузия
В январе-августе 2019 года экспорт из Грузии составил 2 411,6 миллиона долларов США, что на 12,4 процента выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает Бизнес.Грузия со ссылкой на «Грузстат».
Экспорт из Грузии в страны СНГ составил 1 274,0 млн. долларов, что на 24,2 % выше, чем в прошлом году, и составляет 52,8 % от общего объема экспорта страны.
Из Грузии в страны ЕС было экспортировано товаров на 571,1 млн. долларов, что на 25,3 % выше, чем показатель за прошлый год, и составляет 23,7 % от общего объема экспорта страны.
В первую десятку стран, куда Грузия осуществляет экспорт входят: Россия, Азербайджан, Армения, Болгария, Украина, Турция, Румыния, Китай, США и Узбекистан.
Лидирующие товары, экспортируемые из Грузии — медные руды и концентраты, на втором месте — легковые автомобили, на третьем — ферросплавы.
В первую пятерку экспортных товаров входят медикаменты и вино.
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