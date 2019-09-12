Экипажи кораблей Крымской военно-морской базы оккупантов во взаимодействии с силами и средствами поисково-спасательного обеспечения Черноморского флота провели учение по оказанию помощи аварийному кораблю с отработкой эпизодов по тушению пожара и заделыванию пробоин.

Учение проведено в соответствии с планом боевой подготовки сил (войск) флота на 2019 учебный год на фоне проходящих в Чёрном море мероприятий боевой подготовки соединения кораблей охраны водного района КВМБ, пишет пресс-служба Минобороны РФ.

Роль аварийного объекта выполнил малый противолодочный корабль (МПК) «Суздалец».

По замыслу учения, в результате действий условного противника МПК получил пробоину, также произошло возгорание в одном из корабельных помещений.

На помощь аварийному кораблю выдвинулись морской буксир и пожарный катер из состава аварийно-спасательного отряда Черноморского флота.

Прибыв на место, военнослужащие аварийно-спасательной партии высадились на «Суздалец», провели разведку возгорания и повреждений корпуса, ликвидировали пожар, выполнили заделку пробоин и отработали действия по буксировке аварийного корабля.

После завершения учения корабельные силы продолжили выполнение задач в море в соответствии с ранее утверждённым планом боевой подготовки.