Корабли Черноморского флота оккупантов отработали передачу запасов в море от судна снабжения

09:15 20.09.2019   Крым

Экипажи кораблей Черноморского флота страні-агрессора провели специальное учение по приему и передаче запасов материальных средств между кораблями в акватории Черного моря.

В мероприятии были задействованы экипажи фрегата «Адмирал Эссен», малых ракетных кораблей «Вышний Волочёк», «Орехово-Зуево», «Мираж» и многоцелевого судна обеспечения ВТН-73, сообщает пресс-служба Минобороны РФ..

В рамках специального учения экипаж ВТН-73 выполнил доснабжение фрегатов различными видами горюче-смазочных материалов и материальных средств различными способами, как при стоянке на якоре, так и на ходу.

Также в ходе проведения тренировки корабли отработали порядок совместного и одиночного маневрирования с занятием наиболее удобных позиций для приёма-передачи грузов.



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