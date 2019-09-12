Экипажи кораблей Черноморского флота страні-агрессора провели специальное учение по приему и передаче запасов материальных средств между кораблями в акватории Черного моря.

В мероприятии были задействованы экипажи фрегата «Адмирал Эссен», малых ракетных кораблей «Вышний Волочёк», «Орехово-Зуево», «Мираж» и многоцелевого судна обеспечения ВТН-73, сообщает пресс-служба Минобороны РФ..

В рамках специального учения экипаж ВТН-73 выполнил доснабжение фрегатов различными видами горюче-смазочных материалов и материальных средств различными способами, как при стоянке на якоре, так и на ходу.

Также в ходе проведения тренировки корабли отработали порядок совместного и одиночного маневрирования с занятием наиболее удобных позиций для приёма-передачи грузов.