Книгу “Крим за завісою. Путівник зоною окупації” виклали у відкритий доступ / Відео

08:15 20.09.2019   Крым

Унікальне дослідження “Крим за завісою. Путівник зоною окупації” викладено у відкритий доступ.

Про це повідомляє сайт міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, волонтери якого спільно з експертами Центру дослідження безпекового середовища “Прометей” і оприлюднили книгу у Мережі.

"Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm звертається до читачів, журналістів, дипломатів та широкого кола експертів з проханням активно поширювати це нове видання про Крим. Видання містить багато структурованої і корисної інформації, яка стане в нагоді для розвінчання багатьох фейкових наративів Кремля", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, «Крим за завісою. Путівник зоною окупації» є продовженням відомого в дипломатичних та експертних колах видання «Донбас у вогні. Путівник зоною конфлікту», яке раніше активно розповсюджувало МЗС України. Волонтери InformNapalm залучалися до розробки книги як консультанти, перекладачі та дизайнери.

Перша презентація книги для експертного середовища відбулась у Києві в березні 2019 до 5-ї річниці окупації Криму. В електронному вигляді книга публікується вперше з вільним дозволом для скачування та поширення.

Скачати її за посиланням можна тут:

https://informnapalm.org/wp-content/uploads/2019/09/Сrimea_behind_the_curtain_UA.pdf

 



Ще на цю тему:

14:45 20.09.2019
Аксенов опять выбрали "главой" оккупированного Крыма"
08:00 20.09.2019
В оккупированном Крыму с начала 2019 года появилось 319 предпринимателей
21:01 19.09.2019
На Херсонщині зустріли моряків, які повернулися з російського полону
20:01 19.09.2019
У МЗС РФ заявили, що перериватимуть промови будь-яких делегацій про анексію Криму на нараді ОБСЄ
19:41 19.09.2019
Звільнено всіх голів міст і районів окупованого Криму, Аксьонов назвав причину
15:21 19.09.2019
Денісова повторно звернеться до РФ щодо 113 ув’язнених українців
13:15 19.09.2019
Сенцов відвідав у лікарні Балуха, Панова та Сущенка
12:15 19.09.2019
США закликали Росію пустити місію ОБСЄ в анексований Крим
11:30 19.09.2019
Адвокат розкрив хитрість Путіна з новим обміном полоненими з Україною
11:01 19.09.2019
Я готувався до другого голодування весь цей рік, - Сенцов
10:30 19.09.2019
Епіфаній зустрівся зі звільненими в результаті обміну українськими політв'язнями
09:10 19.09.2019
Сенцов: Я ніколи не визнаю Крим частиною Росії
Новини
Азербайджан Азербайджан
11:45 19.09.2019
Укладка труб на сухопутном маршруте TAP завершена на 99%
17:45 17.09.2019
Президент Турции совершит визит в Азербайджан
14:30 17.09.2019
Руководитель Госкомтаможни Азербайджана примет участие в Caspian Energy Forum Baku – 2019
13:30 16.09.2019
Азербайджанская армия приступает к широкомасштабным учениям
Всі новини країни
Армения Армения
20:45 18.09.2019
ЮВО: В Армении российские военные преодолели водные преграды и уничтожали цели условного противника
11:00 18.09.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась подготовка снайперов
19:45 17.09.2019
Премьер-министр Армении: Совет безопасности адекватно оценивает ситуацию в сфере безопасности
09:51 17.09.2019
У Вірменії прем’єр-міністр звільнив голову Служби безпеки
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:30 19.09.2019
У Болгарії збудують газопровід, що постачатиме російський газ в обхід України
20:41 17.09.2019
Суд Болгарії дозволив будівництво газопроводу "Турецький потік"
08:32 13.09.2019
Прокуратура Болгарії опублікувала записку звинуваченого у шпигунстві на РФ
10:45 12.09.2019
Шпионский скандал в Болгарии: задержано восемь человек
Всі новини країни
Греция Греция
11:45 18.09.2019
Наступного тижня у Греції добу не курсуватимуть пороми
19:30 16.09.2019
Греція: другу добу йде боротьба з пожежами на острові Закінф
11:45 16.09.2019
Греческая полиция перекрыла канал поставки оружия из Албании
12:41 13.09.2019
Греция будет продавать гражданство инвесторам
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:15 20.09.2019
Докладчики Комитета по мониторингу ПАСЕ посетили Грузию
11:30 20.09.2019
Экспорт из Грузии в страны СНГ увеличился на 24 %, а в ЕС - на 25 %
14:41 19.09.2019
Россия проводит военные учения на оккупированных территориях Грузии
20:30 18.09.2019
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии мотострелки обороняли берег от высадки морского десанта противника
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:41 19.09.2019
В Молдові позбавили депутатської недоторканності одного з лідерів старої влади
18:45 18.09.2019
Глава МВС Молдови попросив ФБР про допомогу в розслідуванні крадіжки мільярда
16:00 18.09.2019
Молдова перед виборами отримала знижку на російський газ
14:45 18.09.2019
В ОБСЕ прокомментировали расследование в отношении главы Sputnik Молдова
Всі новини країни
Россия Россия
14:00 20.09.2019
Минобороны России заказало ЗРК ближнего действия на 100 млрд рублей / Фото
12:15 20.09.2019
В России ужесточают контроль за призывниками
11:15 20.09.2019
Путин заявил об импортозамещении по 350 образцам российского вооружения и техники
10:30 20.09.2019
Крупнейший в России завод троллейбусов проводит массовые сокращения
Всі новини країни
Румыния Румыния
12:00 20.09.2019
У Румунії розпочалась активна фаза міжнародних навчань
17:41 19.09.2019
У ЄС підтримали призначення кандидатки від Румунії головою Європейської прокуратури
08:55 19.09.2019
Румунія не підтримає власного кандидата на посаду голови Європрокуратури
11:41 13.09.2019
У Данії найдорожчий хліб в ЄС, у Румунії - найдешевший
Всі новини країни
Турция Турция
13:15 20.09.2019
Турция может приобрести у России самолет-амфибию Бе-200
10:00 20.09.2019
Россия пытается продать Турции Sukhoi SuperJet
20:41 19.09.2019
У Туреччині стався вибух на хімічному заводі, є постраждалі
13:45 19.09.2019
В Стамбуле продолжается фестиваль TEKNOFEST
Всі новини країни
Украина Украина
15:30 20.09.2019
В Севастополе число ипотечных должников выросло вдвое
15:00 20.09.2019
Оккупанты признали, что ремонт дорог в Севастополе делается с многочисленными нарушениями
14:45 20.09.2019
Аксенов опять выбрали "главой" оккупированного Крыма"
14:30 20.09.2019
ЮВО: Расчеты шахтного комплекса «Утес» отработали в Крыму уничтожение корабельной группы / Видео
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд