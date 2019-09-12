Книгу “Крим за завісою. Путівник зоною окупації” виклали у відкритий доступ / Відео
|08:15 20.09.2019
|Крым
Унікальне дослідження “Крим за завісою. Путівник зоною окупації” викладено у відкритий доступ.
Про це повідомляє сайт міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, волонтери якого спільно з експертами Центру дослідження безпекового середовища “Прометей” і оприлюднили книгу у Мережі.
"Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm звертається до читачів, журналістів, дипломатів та широкого кола експертів з проханням активно поширювати це нове видання про Крим. Видання містить багато структурованої і корисної інформації, яка стане в нагоді для розвінчання багатьох фейкових наративів Кремля", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, «Крим за завісою. Путівник зоною окупації» є продовженням відомого в дипломатичних та експертних колах видання «Донбас у вогні. Путівник зоною конфлікту», яке раніше активно розповсюджувало МЗС України. Волонтери InformNapalm залучалися до розробки книги як консультанти, перекладачі та дизайнери.
Перша презентація книги для експертного середовища відбулась у Києві в березні 2019 до 5-ї річниці окупації Криму. В електронному вигляді книга публікується вперше з вільним дозволом для скачування та поширення.
Скачати її за посиланням можна тут:
https://informnapalm.org/wp-content/uploads/2019/09/Сrimea_behind_the_curtain_UA.pdf
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