Госдума России приняла закон о предоставлении безвозмездных субсидий для виноградарей и виноделов на компенсацию затрат, связанных с производством и реализацией винограда.

Речи идет о тех компаниях, которые производят продукцию из выращенного в России винограда, пишет РИА Новости.

"У российских вин большой потенциал. Задача государства — поддержать дальнейшее развитие отрасли, в том числе, с помощью мер налоговой политики. Вина Кубани и Крыма должны стать лучшими брендами", — цитирует председателя Госдумы Вячеслава Володина издание.

В Госдуме считают, что закон поможет производителям алкогольной продукции перейти с зарубежного сырья на отечественное.

Нововведение должно вступить в силу с начала 2020 года.

На финансовую поддержку могут рассчитывать производители виноматериалов, игристых и обычных вин, а также изготовители ликерных вин с защищенным географическим указанием и алкогольная продукция, идущая на экспорт.