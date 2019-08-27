Крымских виноделов обещают поддержать субсидиями
|11:00 20.09.2019
|Крым
Госдума России приняла закон о предоставлении безвозмездных субсидий для виноградарей и виноделов на компенсацию затрат, связанных с производством и реализацией винограда.
Речи идет о тех компаниях, которые производят продукцию из выращенного в России винограда, пишет РИА Новости.
"У российских вин большой потенциал. Задача государства — поддержать дальнейшее развитие отрасли, в том числе, с помощью мер налоговой политики. Вина Кубани и Крыма должны стать лучшими брендами", — цитирует председателя Госдумы Вячеслава Володина издание.
В Госдуме считают, что закон поможет производителям алкогольной продукции перейти с зарубежного сырья на отечественное.
Нововведение должно вступить в силу с начала 2020 года.
На финансовую поддержку могут рассчитывать производители виноматериалов, игристых и обычных вин, а также изготовители ликерных вин с защищенным географическим указанием и алкогольная продукция, идущая на экспорт.
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