Россия обеспечила технологическую независимость от зарубежных поставщиков по 350 образцам вооружений и техники.



"Всего в соответствии с планом - графиком импортозамещения обеспечена технологическая независимость более чем по 350 образцам вооружения и техники", - заявил президент РФ Владимир Путин в четверг, 19 сентября, в Ижевске на заседании Военно-промышленной комиссии, передает Интерфакс.



"Существенно выросла доля отечественной электронной компонентной базы в современных образцах вооружения, налажено производство двигателей для вертолетов и кораблей ВМФ. Скоро на российских предприятиях можно будет ремонтировать и двигатели для самолетов Ан-24", - сказал Путин.



Президент РФ заявил, что реализация программы импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе началась пять лет назад. "За это время действительно удалось в чем-то продвинуться, во всяком случае, по ряду значимых направлений", - сказал Путин.